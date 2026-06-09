¡Cri Cri queda en riesgo! Es el primer nominado rumbo a la gran final de La Granja VIP

La tensión aumenta en La Granja VIP a pocos días de la gran final. Durante la asamblea de este martes, Cri Cri se convirtió en el primer nominado de la semana y ahora dependerá del apoyo del público para mantenerse en competencia.

Mientras tanto, Paul Michael ya aseguró su presencia en la gran final tras ganar la competencia física del lunes, convirtiéndose además en el último capataz de la temporada. Su victoria le permitió obtener el primer cupo entre los cinco finalistas que disputarán el premio mayor.

Aún siguen en carrera Gabriela Herrera, Mónica Torres, Pamela López y Shirley Arica, quienes buscarán evitar la nominación y asegurar su pase a la última gala. Durante los próximos días se conocerán nuevos finalistas y nominados en una semana marcada por estrategias y decisiones clave.

La última eliminación se realizará este viernes, cuando uno de los participantes abandone definitivamente el reality. El sábado se llevará a cabo la gran final y será el público quien decida, con sus votos acumulados durante toda la semana, quién se convertirá en el ganador de los S/100 mil.

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Y no te quedes solo mirando: desde hoy ya están abiertas las votaciones para elegir al ganador de La Granja VIP. Para participar, solo debes registrarte e iniciar sesión con tu correo electrónico. Podrás votar por cualquiera de los seis granjeros que continúan en competencia y apoyar a tu favorito rumbo a la gran final. Los votos se acumularán durante toda la semana hasta el sábado, día en que se conocerá al ganador de los S/100 mil.

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