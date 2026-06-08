¡La recta final de La Granja VIP ya comenzó! Así se definirá al ganador de los S/100 mil

La cuenta regresiva ya empezó en La Granja VIP Perú. Tras semanas de convivencia, desafíos y eliminaciones, el reality entra en su etapa decisiva con seis participantes disputándose el ansiado premio de S/100 mil.

La definición comenzó este lunes con una competencia física entre todos los granjeros. Paul Michael logró imponerse sobre Cri Cri, Gabriela Herrera, Mónica Torres, Pamela López y Shirley Arica, convirtiéndose en el primer finalista y en el último capataz de la temporada.

El martes se realizará una asamblea para elegir al primer nominado de la semana, mientras que el miércoles se definirá al segundo finalista mediante una nueva competencia. El jueves, otra votación interna permitirá conocer al tercer finalista y a los últimos nominados.

La última gala de eliminación se llevará a cabo el viernes, cuando el público decidirá quién abandona definitivamente la competencia. El sábado, en la gran final, se conocerá al ganador de La Granja VIP Perú, elegido por los votos acumulados de los seguidores durante toda la semana.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de YouTube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada.

Y no te quedes solo mirando: desde hoy ya están abiertas las votaciones para elegir al ganador de La Granja VIP. Para participar, solo debes registrarte e iniciar sesión con tu correo electrónico. Podrás votar por cualquiera de los seis granjeros que continúan en competencia y apoyar a tu favorito rumbo a la gran final. Los votos se acumularán durante toda la semana hasta el sábado, día en que se conocerá al ganador de los S/100 mil.

Finalmente, suscríbete y vive la experiencia de La Granja VIP. Tú puedes ser el próximo ganador de increíbles premios: una cuatrimoto Yang Zu y 4 premios de S/1,000. Escanea el código QR y suscríbete. Ganadores cada semana.