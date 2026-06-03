¡Golpe al Team Víboras! Samahara Lobatón es eliminada de “La Granja VIP” a puertas de la gran final

La tensión se apoderó de “La Granja VIP” durante una nueva gala de eliminación. En una noche decisiva, Samahara Lobatón quedó fuera de la competencia tras enfrentarse a Mónica Torres en la definición final de la placa.

La jornada comenzó con cuatro participantes en riesgo: Paul Michael, Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Mónica Torres. Sin embargo, el público decidió salvar primero a Paul Michael y luego a Gabriela Herrera, dejando a las dos integrantes del Team Víboras frente a frente.

Finalmente, Mónica Torres logró mantenerse en carrera, mientras que Samahara se convirtió en la eliminada de la semana. Con este resultado, el Team Reales sumó una importante victoria sobre sus rivales a pocos días del desenlace del programa.

La competencia entra ahora en su etapa más decisiva. La próxima semana se realizará la gran final de “La Granja VIP”, donde los participantes restantes buscarán quedarse con el premio mayor de S/100 mil. Además, este sábado habrá una segunda eliminación que podría cambiar por completo el rumbo del reality.

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