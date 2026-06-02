Shirley Arica enfrenta a Paul Michael y destroza sus disculpas en intenso careo de “La Granja VIP”

Shirley Arica protagonizó uno de los momentos más tensos de “La Granja VIP” al encarar directamente a Paul Michael durante el cara a cara de nominación. La modelo aseguró que no creyó en sus disculpas y afirmó que las sintió “fofas” y poco sinceras.

Durante el enfrentamiento, Shirley dejó en claro que los conflictos dentro del reality no los toma de manera personal, aunque reconoció que Paul fue uno de los participantes con quien más diferencias tuvo a lo largo de la competencia.

El careo generó reacciones entre los conductores y participantes, quienes destacaron la firmeza de Shirley al momento de exponer sus razones frente a Paul Michael. Incluso calificaron su intervención como una de las más impactantes de la noche.

En la recta final del reality, las estrategias y tensiones dentro de “La Granja VIP” siguen elevando la competencia entre los participantes, quienes buscan asegurar un lugar en la gran final del programa.

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