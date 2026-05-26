Pamela López y Paul Michael dejan atrás sus peleas y protagonizan momento de calma en “La Granja VIP”

Pamela López y Paul Michael se acomodaron en el sillón principal y compartieron un momento más tranquilo, alejándose por instantes de las tensiones y discusiones que habían protagonizado anteriormente dentro del programa.

Durante la conversación, Pamela mencionó molestias en una de sus piernas, por lo que Paul decidió ayudarla realizando masajes y movimientos suaves para aliviar el dolor, generando una escena de cercanía entre ambos.

Este gesto llamó la atención debido a los conflictos previos que habían tenido en el reality, dejando entrever una posible etapa de mayor calma en su relación dentro del programa.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada.

Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.

Finalmente, suscríbete y vive la experiencia de La Granja VIP. Tú puedes ser el próximo ganador de increíbles premios: una cuatrimoto Yang Zu y 4 premios de S/1,000. Escanea el código QR y suscríbete. Ganadores cada semana.