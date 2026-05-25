Pati Lorena casi le roba un beso a Cri Cri en “La Granja VIP”

Pati Lorena protagonizó un inesperado y divertido momento dentro de “La Granja VIP” al intentar acercarse de manera sorpresiva a Cristian Martínez (Cri Cri) durante una actividad en la granja.

El hecho ocurrió mientras el entrenador organizaba una dinámica con los participantes, cuando Cri Cri la guiaba de la mano hacia la pasarela.

En ese instante, Pati Lorena intentó robarle un beso, generando sorpresa inmediata en el participante, quien reaccionó con evidente asombro ante la situación.

El momento se dio en medio de la convivencia del reality, donde las interacciones entre los granjeros continúan llamando la atención del público.

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