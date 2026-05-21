Pamela López, Diego Chávarri y Renato Rossini quedaron nominados tras fuerte enfrentamiento en “La Granja VIP”

La tensión explotó en “La Granja VIP Perú” durante la más reciente asamblea de convivencia, donde Pamela López, Diego Chávarri y Renato Rossini quedaron oficialmente nominados para abandonar el reality.
Pamela López fue la participante más votada de la noche tras recibir cuatro nominaciones. Pati Lorena decidió darle su voto y la acusó de ser una persona “problemática, explosiva e intrigosa”, además de recordar los enfrentamientos que ambas han protagonizado dentro de la competencia.
La respuesta de Pamela no se hizo esperar. La influencer defendió a su familia y aseguró que no permitirá que nadie mencione a sus hijos ni a su madre dentro del programa. “Nunca te voy a permitir que te metas con mis hijos ni con mi madre”, expresó visiblemente incómoda.
Otro de los momentos más tensos ocurrió cuando Diego Chávarri nominó a Samara Lobatón, a quien calificó de conflictiva y problemática. Samara respondió duramente y acusó a Diego de ser “narcisista, manipulador y mentiroso”, desatando un nuevo enfrentamiento en plena transmisión.
Finalmente, Pamela López sorprendió al nominar estratégicamente a Diego Chávarri, asegurando que confía en que pueda cambiar ciertas actitudes dentro del reality.
Tras el cierre de la votación, la placa final quedó conformada por Pamela López, Diego Chávarri y Renato Rossini. Desde este momento, el público ya puede votar por su participante favorito para que continúe en competencia y siga en carrera por el premio de 100 mil soles.
