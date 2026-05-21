Así fue la intensa asamblea de nominación en “La Granja VIP Perú”

La nueva asamblea de nominación en “La Granja VIP Perú” comenzó con un ambiente de tensión entre los participantes, quienes tuvieron que revelar cara a cara a quién decidían enviar a sentencia. La conducción advirtió que esta semana habría “doble traición”, lo que generó incertidumbre y nerviosismo entre los granjeros.

Durante la dinámica, Gabriela Herrera nominó a Patti Lorena, asegurando que notó un cambio radical de actitud tras la llegada de nuevos participantes al reality. La artista señaló que existió desorden en la convivencia y cuestionó que ahora algunos integrantes intenten mostrarse más amables como parte de una estrategia.

Por su parte, Renato Rosini decidió nominar a Pamela López, aunque aclaró que no tenía nada personal contra ella. El participante indicó que durante la semana la vio más alterada y lejos de la actitud alegre que normalmente muestra dentro de la competencia.

Más adelante, Shirley Arica también votó por Pamela López y mencionó que algunos comentarios realizados por la participante le parecieron desafortunados. Pamela respondió aceptando que perdió la cordura en algunos momentos, pero defendió su reacción al asegurar que hay temas personales y familiares con los que no permitirá que se juegue.

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