Pamela López rompe su silencio tras fuertes acusaciones del Team Víboras en “La Granja VIP”

Pamela López vivió una tensa noche en “La Granja VIP” luego de quedar sentenciada durante las nominaciones y protagonizar un fuerte enfrentamiento con integrantes del Team Víboras, conformado por Shirley Arica, Samahara Lobatón y Pati Lorena. Las participantes la acusaron de haberle deseado incluso la muerte a una de sus compañeras.

Tras la polémica, Pamela decidió pronunciarse públicamente junto a Mónica Torres y Gabriela Herrera. La influencer negó tajantemente las acusaciones y afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto. Además, sostuvo que dentro del reality suelen tergiversar lo que dice para perjudicarla frente al público.

La participante también expresó su molestia por la desaparición de su comida dentro de la casa, hecho que calificó como una falta de respeto. Según comentó, ha intentado mantener la calma y evitar conflictos durante varias semanas para conservar la armonía dentro de la competencia.

Sin embargo, Pamela López aseguró que la situación cambió cuando, según ella, se involucró a sus hijos en las discusiones del programa. “Me he callado por mucho tiempo, pero mis hijos no forman parte de este reality”, señaló visiblemente afectada frente a cámaras.

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