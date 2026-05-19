Fuerte sismo sorprendió a los participantes de “La Granja VIP” durante almuerzo

Los participantes de “La Granja VIP” pasaron un gran susto luego de que un fuerte sismo sorprendiera a todos mientras compartían el almuerzo en la mesa principal de la casa. Algunos reaccionaron con nerviosismo y preocupación por sus familias.

Durante el movimiento telúrico, Pamela López intentó levantarse rápidamente de la mesa para ponerse a salvo, mientras Mónica Torres trataba de calmar a sus compañeros. Diego Chávarri también comentó que el temblor se sintió bastante fuerte dentro del reality.

Tras el sismo, varios granjeros comenzaron a conversar sobre experiencias pasadas relacionadas a terremotos en el Perú. Algunos recordaron el fuerte terremoto de Pisco y relataron cómo vivieron aquellos momentos junto a sus familias.

La tensión disminuyó minutos después, cuando los participantes retomaron sus actividades habituales dentro de la casa. Sin embargo, el inesperado temblor dejó preocupados a varios integrantes del programa.

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