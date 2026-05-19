Nueva discusión por alimentos en “La Granja VIP”: participantes cuestionan desaparición de ajos

Un nuevo enfrentamiento se vivió en “La Granja VIP” luego de que Pati Lorena denunciara la presunta desaparición de parte de los alimentos entregados a los participantes. La integrante aseguró que habían llegado cuatro cabezas de ajo, pero al revisar la cocina solo encontraron una, lo que generó sospechas dentro de la casa.

Durante la conversación frente a Don Valentín, Mónica Torres negó que el Team Reales haya escondido comida y sostuvo que no tenían responsabilidad en la desaparición de los ajos. Además, recordó que anteriormente algunos productos ya habían sido devueltos tras otras discusiones similares entre ambos equipos.

Por su parte, Don Valentín evitó intervenir directamente en el conflicto y señaló que si alguno de los grupos está ocultando alimentos, eso escapa de sus manos. El conductor pidió a los participantes conversar entre ellos para solucionar el problema y evitar que continúen las tensiones por la convivencia.

En medio de la discusión, también se abordó la organización de las guardias nocturnas para vigilar a la yegua del reality, que estaría próxima a dar a luz. Los granjeros acordaron establecer turnos durante las madrugadas para supervisar al animal y mantenerse atentos ante cualquier señal de parto.

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