Reto de actuación y baile genera tensión y confesiones en “la Granja Vip”

Los participantes de “La Granja VIP” enfrentaron un nuevo reto de actuación y baile durante el post show del reality, donde tuvieron que revivir algunos de los momentos más intensos y polémicos ocurridos dentro de la casa. La dinámica permitió que varios granjeros expresaran sus emociones y opiniones frente a cámaras.

Durante el programa, también se repasó el duelo que convirtió nuevamente a Shirley Arica en capataz de la semana. La modelo logró imponerse en la competencia y obtuvo inmunidad, mientras los demás integrantes ya empiezan a definir estrategias para evitar caer en sentencia.

Otro de los momentos que más llamó la atención fue la participación de Pablo Heredia, quien habló sobre su salida del reality y la relación que mantiene con Shirley Arica. El actor aseguró que todavía siente cariño por ella y explicó que el beso que le dio durante la gala fue una forma de pedir perdón y cerrar heridas.

Además, Pablo lanzó duras críticas contra algunos integrantes de la casa, especialmente contra Pamela López y Mónica Torres, a quienes acusó de manipular situaciones dentro del reality. Sus declaraciones generaron revuelo entre los seguidores del programa y aumentaron la tensión entre ambos equipos.

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