Paul Michael le pide disculpas a Pamela López: “no quiero pelear” | la Granja Vip

Paul Michael intentó explicarle a Pamela que su intención no era pelear, sino calmar la situación tras el enfrentamiento que ambos protagonizaron en la convivencia.

En medio de la conversación, Mónica Torres intervino señalando que el ruido también había incomodado a otros compañeros, lo que generó un nuevo intercambio de opiniones dentro de la casa.

El cruce de palabras subió de tono por momentos, aunque sin llegar a una nueva discusión directa entre los involucrados.

Finalmente, Paul Michael decidió pedirle disculpas a Pamela López para evitar que el conflicto siguiera escalando, aunque la tensión entre ambos aún se mantiene.

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