¡EXPLOTARON! Samahara y Pati discuten fuerte con Diego y Gabriela en “La Granja VIP”

La jornada comenzó en medio del frío, mientras los participantes iniciaban sus actividades en el campo y comentaban las dificultades del clima y la organización del trabajo.

Se registraron reclamos por la falta de coordinación en la alimentación de los animales y el reparto de tareas, generando los primeros roces entre los participantes.

La discusión escaló entre Samahara, Pati, Diego y Gabriela, con acusaciones cruzadas y fuertes intercambios de palabras por responsabilidades en el trabajo y conflictos personales.

El enfrentamiento continuó subiendo de tono, hasta que otros integrantes intentaron intervenir para calmar la situación y retomar las labores en la granja.

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