La Granja VIP | Samahara y Renato reciben castigo extremo tras perder dinámica en el reality

El Team Reales ganó la ronda de desempate frente a las Víboras y decidió que Samahara Lobatón y Renato Rossini cumplan el castigo final de la competencia. Ambos terminaron metiendo las manos en un balde con estiércol orgánico, generando sorpresa y reacciones entre los participantes.

La competencia había sido reñida desde el inicio, con ambos equipos intentando encestar los aros lo más rápido posible. Sin embargo, los intentos fallidos de las Víboras terminaron inclinando la balanza a favor de los Reales.

Tras la victoria, se reveló el sobre final con el castigo especial, lo que generó tensión entre los granjeros. La decisión recayó en Samahara y Renato, quienes fueron elegidos para cumplir la prueba.

El momento del castigo provocó risas, incomodidad y asombro dentro de la convivencia, mientras la dinámica cerraba una de las rondas más comentadas del programa.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.