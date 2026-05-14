Pamela López recordó duro embarazo de su última hija en “La Granja VIP"

Pamela López relató que sufrió una fuerte pancreatitis y una amenaza de aborto mientras se encontraba lejos de su familia y acompañada únicamente de sus hijos y una nana. Según contó, tuvo que ser operada de emergencia cuando apenas tenía pocas semanas de embarazo.

Pamela también reveló que su hija nació prematura y permaneció varias semanas en UCI neonatal, situación que vivió con mucho temor e incertidumbre por el estado de salud de la menor.

Pese a los complicados momentos que atravesó, la todavía esposa de Christian Cueva aseguró que su hija actualmente se encuentra sana, fuerte y sin secuelas, convirtiéndose en uno de los mayores motivos de orgullo en su vida.

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