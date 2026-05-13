Shirley Arica estalla contra Samahara Lobatón por revelar estrategia del Team Víboras en “La Granja VIP”

Shirley Arica protagonizó un fuerte reclamo dentro de “La Granja VIP” contra Samahara Lobatón, luego de que esta última revelara pistas sobre la estrategia del Team Víboras durante una conversación con Diego Chávarri. El hecho generó tensión en el grupo, ya que se habrían expuesto detalles de las nominaciones.

Según las imágenes del reality, Samahara habría hecho señas que insinuaban a Gabriela Herrera como la posible elegida del equipo, lo que fue interpretado como una filtración del plan. Esta situación provocó el inmediato malestar de Shirley, quien cuestionó que se ponga en riesgo la estrategia del grupo.

Shirley no dudó en expresar su incomodidad frente a sus compañeros y reafirmó que este tipo de acciones debilitan al Team Víboras en plena competencia. Posteriormente, también comentó lo ocurrido con Renato Rossini, insistiendo en que no debían compartirse pistas sobre las decisiones internas.

La tensión continúa creciendo dentro del grupo, mientras los participantes enfrentan nuevas dinámicas y nominaciones en “La Granja VIP”. ¿Se fracturará el Team Víboras tras este nuevo enfrentamiento?

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