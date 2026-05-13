Diego Chávarri reveló detalles de su pelea con Gabriela Herrera en “La Granja VIP”

Durante la conversación, el capataz explicó que el conflicto se originó luego de las decisiones tomadas para las competencias y nominaciones dentro del reality. Diego aseguró que intentó buscar estrategias más equilibradas para los enfrentamientos, pero terminó enfrentándose verbalmente con Gabriela y otros integrantes del grupo.

“Lo que me llega es que no me diga las cosas a mí”, confesó Chávarri, quien relató que la discusión escaló cuando Gabriela intervino mientras él conversaba con Mónica Torres. El exchico reality aseguró que prefirió alejarse del conflicto antes de continuar discutiendo frente a todos los granjeros.

Además de hablar sobre el altercado, Diego y Renato comentaron detalles sobre las dinámicas dentro de la competencia y las tensiones que vienen creciendo entre algunos participantes. La convivencia en “La Granja VIP” continúa generando roces y nuevas alianzas dentro del programa.

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