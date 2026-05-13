Shirley Arica rompe definitivamente con Pablo Heredia en “la Granja Vip”

Shirley Arica aseguró que no retomará ningún vínculo sentimental con Pablo Heredia dentro de “La Granja VIP”, pese a las conversaciones que tuvo con Samahara Lobatón sobre su relación. La modelo confesó sentirse reprimida y emocionalmente agotada tras las constantes diferencias con el actor.

Durante una íntima conversación, Shirley explicó que intentó ceder y cambiar ciertas actitudes por Pablo, incluso dejando de lado aspectos de su personalidad para evitar discusiones. Sin embargo, afirmó que él no valoró esos esfuerzos y que terminó sintiéndose incómoda y bloqueada emocionalmente.

La denominada “chica indomable” también recordó algunas peleas que marcaron el quiebre definitivo entre ambos, señalando que Pablo le reprochaba constantemente su forma de ser y de expresarse. “No soy yo cuando estoy con él”, expresó visiblemente afectada.

Finalmente, Shirley fue contundente al asegurar que ya no piensa volver a acercarse a Pablo Heredia y que esta decisión es definitiva. Mientras tanto, la convivencia en “La Granja VIP” continúa generando nuevas tensiones entre los participantes.

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