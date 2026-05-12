Los reales analizan a quiénes enviarán a competir | La Granja Vip

Diego Chávarri, Mónica Torres, Pamela López, Paul Michael, Gabriela Herrera y Cri Cri se reunieron para discutir las estrategias que aplicarán en “La Granja VIP” de cara a las próximas competencias.

Durante la conversación, los integrantes del Team Reales evaluaron distintos escenarios y analizaron los posibles movimientos que podrían hacer Las Víboras dependiendo de quiénes terminen en competencia.

En medio del debate surgieron nombres como Samahara Lobatón, Renato Rossini y Pablo Heredia, mientras intentaban definir cuál sería la jugada más conveniente para mantener ventaja en el reality.

Sin embargo, los participantes coincidieron en que no enviarían a competir a Pati Lorena, debido a las críticas que surgieron anteriormente cuando fue elegida para disputar el capataz, además de las lesiones que viene afrontando.

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