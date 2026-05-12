¿Por qué Pamela López recibió doble tortazo en la cara? en “La Granja VIP”

La dinámica “¿Cuánto sabes de mí?” dejó un momento inesperado en “La Granja VIP”, cuando Pamela López intentó cubrirse el rostro para evitar que el pastel le cayera directamente durante el juego.

Sin embargo, Flor Ortola advirtió lo ocurrido y señaló que la acción debía repetirse, lo que llevó a que Mónica Torres ordenara aplicar nuevamente el castigo.

Como resultado, Pamela López terminó recibiendo un doble tortazo en la cara frente a todos los granjeros, generando risas y sorpresa en la competencia.

El divertido momento volvió a encender la dinámica del reality, que sigue dejando situaciones inesperadas entre los participantes.

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