Shirley Arica explota contra Diego Chávarri: “sigue defendiéndola"

Shirley Arica protagonizó un tenso momento en “La Granja VIP” tras una discusión con Diego Chávarri durante una dinámica sobre la comida del grupo.

El conflicto inició cuando Shirley aseguró ser alérgica al chancho, por lo que no podía consumirlo, aunque Diego la cuestionó por haber comido jamonada en otro momento, generando incomodidad en la conversación.

La situación escaló cuando Shirley reaccionó con molestia y lo enfrentó directamente, acusándolo de defender a Gabriela en medio del enfrentamiento.

El intercambio terminó en un fuerte cruce de palabras dentro de la convivencia del reality, dejando en evidencia la tensión entre ambos participantes.

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