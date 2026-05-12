¿Se puede ser amigo de un ex? esto dicen Gabriela y Mónica | La Granja VIP

Durante la charla en la cocina del reality, ambas compartieron sus opiniones sobre las relaciones pasadas y los límites después de una ruptura.

Mónica confesó que no mantiene amistad con ninguna de sus exparejas, mientras Gabriela mencionó que algunas relaciones pueden volverse más cordiales con el tiempo.

El debate dejó en claro que todo depende del tipo de relación y de cómo haya terminado, aunque ambas coincidieron en que suele ser incómodo reencontrarse con un ex.

Además, comentaron que en algunos casos puede existir trato cordial, pero no necesariamente una amistad cercana o constante.

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