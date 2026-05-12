Pablo Heredia sobre Samahara y Shirley en “La Granja VIP”: “Lo único malo es que no trabajan”

Durante el diálogo, Heredia reconoció que ambas participantes cuentan con un fuerte respaldo del público y gran cantidad de seguidores, pero sorprendió al lanzar una crítica directa sobre su participación en las dinámicas del programa.

El actor señaló textualmente que “lo único malo que tienen es que no trabajan”, comentario que generó debate entre los granjeros por la comparación con el desempeño de Pamela López dentro del reality.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en la convivencia, donde los participantes continúan evaluando el rendimiento de cada uno en las competencias, en medio de la tensión propia del formato del programa.

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