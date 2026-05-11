¡Los más competitivos! Granjeros viven intensa dinámica de Tutti Frutti en “La Granja VIP”

Durante la actividad, Flor Ortola sorprendió a los granjeros al cambiar las reglas del juego y pedir que todos terminaran de escribir en simultáneo para correr a gritar “Tutti Frutti”. Esto provocó una ola de reclamos, risas y discusiones por las respuestas válidas y los puntos obtenidos por cada equipo.

Diego Chávarri y Samahara Lobatón fueron algunos de los participantes que más destacaron por su espíritu competitivo. Ambos protagonizaron divertidos intercambios mientras intentaban sumar puntos para sus respectivos equipos, generando tensión y carcajadas entre los demás granjeros.

Las respuestas más curiosas también se robaron el show, como “dedos de pollo”, “Pati Balv” y hasta la discusión sobre si existían búfalos en la granja. La dinámica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más entretenidos dentro del reality.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.