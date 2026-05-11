Mónica Torres explota en La Granja VIP contra sus compañeras por organización de alimentos

Un nuevo episodio de tensión se vivió en La Granja VIP luego de que Mónica Torres estallara contra Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pati Lorena por la organización de los alimentos recién ingresados por Don Valentín.

El conflicto se originó cuando las participantes comenzaron a ordenar los productos dentro de la cocina, situación que incomodó a Mónica, quien cuestionó la forma en que se estaba manejando la distribución de los insumos.

En medio del reclamo, Mónica pidió la intervención del capataz Cri Cri para que retirara a las involucradas del área, sin embargo, él señaló que la situación se complicó porque las participantes ya estaban manipulando y guardando los alimentos.

Finalmente, la discusión elevó la tensión dentro del reality, con reclamos sobre el manejo de la cocina y la organización del grupo, mientras las participantes intentaban justificar sus acciones en medio del desorden generado.

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