Shirley Arica sobre Gabriela Herrera: “Siempre ha sido mi fan confundida” en La Granja VIP

En una conversación dentro de La Granja VIP, Shirley Arica habló abiertamente sobre su vínculo con Gabriela Herrera, dejando declaraciones que llamaron la atención de sus compañeras.

La modelo comentó que su relación con Gabriela viene de varios años atrás y la describió como una persona que siempre quiso ser su amiga. “Siempre ha sido mi fan confundida”, señaló Arica durante la charla.

Shirley explicó que en un inicio no le prestaba mucha atención a Gabriela debido a la diferencia de edades, pero con el tiempo ambas comenzaron a coincidir en reuniones y salidas, lo que dio inicio a una amistad más cercana.

Sin embargo, también dejó entrever que su relación ha tenido altibajos, recordando que la confianza entre ambas se vio afectada en algún momento. Aun así, sus declaraciones generaron comentarios dentro del reality.

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