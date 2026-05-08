Pamela López confiesa que quiere abandonar La Granja VIP por desgaste emocional

Pamela López atraviesa uno de los momentos más complicados desde su ingreso a La Granja VIP. Durante una conversación con Paul Michael, la participante confesó sentirse “desgastada”, sin energía y emocionalmente afectada por todo lo que viene ocurriendo dentro de la competencia.

La influencer explicó que el cansancio acumulado, los conflictos dentro de la convivencia y el dolor constante en su rodilla han terminado afectándola más de lo esperado. Asimismo, admitió que extrañar a sus hijos y ver recientemente a uno de ellos por su cumpleaños removió aún más sus emociones.

“Sí, me quiero ir”, expresó Pamela al reconocer que desde hace varias semanas viene pensando seriamente en abandonar el reality. Aunque agradeció el apoyo de sus seguidores y de su equipo, aseguró que el desgaste mental y físico ya es demasiado para ella.

Pese a sus deseos de dejar la competencia, Pamela también conversó sobre las estrategias del juego y las posibles nominaciones dentro de la casa, dejando abierta la posibilidad de continuar algunos días más. La situación generó preocupación entre sus compañeros, quienes intentaron aconsejarla y apoyarla emocionalmente.

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