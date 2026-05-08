Samahara enfrenta al Team Reales por polémica sobre los turnos en La Granja VIP

Samahara Lobatón protagonizó un nuevo momento de tensión en La Granja VIP luego de enfrentar al Team Reales por comentarios relacionados con los turnos de vigilancia de Huayra, la yegua próxima a dar a luz. La influencer aseguró sentirse incómoda con las críticas y defendió el esfuerzo que ella, Pablo y otros compañeros realizaron durante la madrugada.

Durante la conversación, Samahara cuestionó que algunos participantes no permanecieran el tiempo suficiente durante los relevos nocturnos, pese a que luego exigían que todos se levantaran al amanecer. Además, sostuvo que cuando ella fue peona cumplió con todas sus responsabilidades sin esperar ayuda adicional.

Por su parte, Diego y Cri Cri señalaron que Don Valentín había pedido que nadie utilizara el cansancio como pretexto para incumplir las labores de la mañana. Sin embargo, Samahara insistió en que hubo desorganización y falta de compromiso por parte de algunos integrantes del Team Reales.

El enfrentamiento dejó en evidencia el desgaste físico y emocional que atraviesan los participantes en la recta más intensa del reality. Mientras algunos intentaban calmar la situación, otros continuaron lanzando críticas y dejando abierta la posibilidad de futuras nominaciones dentro del juego.

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