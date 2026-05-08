Samahara Lobatón protagoniza fuerte discusión con Celine Aguirre en La Granja VIP

Un nuevo enfrentamiento remeció la convivencia en “La Granja VIP Perú”. Mientras Pamela López y Mónica Torres desayunaban, escucharon fuertes gritos provenientes de la cocina, donde Samahara Lobatón y Celine Aguirre protagonizaban una intensa discusión.

Cuando Pamela intentó acercarse para entender lo que ocurría, Samahara reaccionó de manera tajante y le gritó: “Tú no te metas”, dejando en evidencia el alto nivel de tensión que se vive entre los participantes del reality.

Tras el altercado, algunas integrantes del Team Reales criticaron duramente la actitud de Samahara y aseguraron que existen constantes faltas de respeto dentro de la convivencia. Incluso señalaron que algunos participantes “se están desdibujando” por la presión del juego.

Por otro lado, también se mencionó a Pablo Heredia, de quien destacaron que sabe manejar mejor sus emociones dentro de la competencia. Mientras tanto, la pelea entre Samahara y Celine promete traer nuevas consecuencias en la gala de esta noche.

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