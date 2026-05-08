Team Víboras cuestiona actitudes de Mónica Torres y Celine Aguirre en La Granja VIP

La convivencia en “La Granja VIP Perú” sigue generando enfrentamientos entre los participantes. Esta vez, integrantes del Team Víboras conversaron sobre las actitudes de Mónica Torres y Celine Aguirre, cuestionando varios comportamientos que, según ellos, han provocado conflictos dentro de la casa.

Durante la conversación, Renato Rossini aseguró que Mónica suele victimizarse y criticó algunas reacciones que ha tenido durante el reality. Además, recordó que desde el exterior han recibido mensajes y advertencias sobre la manera en que ciertas participantes se comportan dentro del programa.

Por su parte, Samahara Lobatón también se refirió a la reciente discusión que protagonizó con Cri Cri, reconociendo que lo llamó “ignorante” en medio de la tensión por los turnos de vigilancia de Huayra. Sin embargo, afirmó que no se siente orgullosa de haber reaccionado así.

Asimismo, los integrantes del Team Víboras analizaron posibles estrategias de eliminación y coincidieron en que el juego se ha vuelto cada vez más competitivo. Incluso señalaron que las decisiones dentro de las nominaciones podrían cambiar el rumbo del reality en las próximas semanas.

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