Shirley Arica se sincera sobre su relación con Pablo Heredia en La Granja VIP

Shirley Arica protagonizó una emotiva conversación con Samahara Lobatón en “La Granja VIP”, donde habló sobre los problemas que atraviesa con Pablo Heredia dentro de la competencia. La modelo confesó sentirse incómoda y afectada emocionalmente por la distancia que existe entre ambos.

Durante la charla, Shirley aseguró que le gustaría arreglar las cosas con Pablo, pero teme volver a discutir y desestabilizarse emocionalmente. Además, señaló que siente que él no comprende realmente su personalidad ni su manera de actuar.

Por su parte, Samahara intentó mediar en el conflicto y le recomendó conversar con el actor para evitar más malentendidos. Sin embargo, Shirley dejó en claro que está cansada de ser siempre quien da el primer paso para solucionar los problemas.

La influencer también reveló que se abrió sentimentalmente con Pablo como no suele hacerlo con otras personas, por lo que le duele que él tenga una imagen equivocada de ella. La tensión entre ambos continúa creciendo dentro del reality.

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