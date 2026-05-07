Tensa conversación entre Pati Lorena, Samahara y Pablo en La Granja VIP

La convivencia en “La Granja VIP” volvió a generar fricciones entre los participantes. Esta vez, Pati Lorena y Samahara Lobatón conversaron con Pablo Heredia sobre algunas conductas que, según ellas, estarían afectando tanto su desempeño en la competencia como su vínculo con Shirley Arica.

Durante la charla, las granjeras cuestionaron ciertas actitudes que consideran “omnipotentes” y señalaron que algunas reacciones podrían generar conflictos innecesarios dentro del reality. Pablo, por su parte, defendió su postura y aseguró que intenta manejar las diferencias de la mejor manera posible.

Samahara también comentó situaciones que habría vivido con Shirley dentro de la casa, asegurando que en ocasiones descarga su molestia con el resto de compañeros. Además, remarcó que todos atraviesan el mismo encierro y presión emocional dentro del programa.

La conversación subió de tono cuando hablaron sobre respeto, control emocional y las discusiones que se han producido en los últimos días. Todo esto se verá en la gala de hoy de “La Granja VIP”, donde las tensiones seguirán marcando la convivencia.

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