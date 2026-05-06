Shirley Arica, Cri Cri y Mónica Torres emocionan con desgarradoras confesiones en dinámica artística

Shirley Arica conmovió al presentar una pintura inspirada en su hija Sky y una flor de loto, símbolo de renacimiento y fortaleza. La influencer confesó que su pequeña le dio un nuevo rumbo a su vida y aseguró que es la razón por la que sigue luchando cada día.

Por su parte, Cri Cri recordó las carencias que vivió durante su infancia junto a su madre y su tía. El participante explicó que, pese a no tener mucho materialmente, siempre se sintió feliz y ahora considera que logró construir la vida y la familia que soñaba.

Mónica Torres también emocionó al revelar que el corazón con alas de su lienzo representa a su padre fallecido, mientras que las huellas de gatos simbolizan a los hijos que nunca pudo tener. Finalmente, Gabriela Herrera rompió en llanto al recordar a su hermano Ítalo, a quien describió como “el amor de su vida” y su guía espiritual.

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