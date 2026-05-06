Diego Chávarri rompe en llanto y admite culpa por su comportamiento en el reality

Diego Chávarri protagonizó uno de los momentos más tensos de “Corazón Granjero” al sincerarse sobre la crisis emocional que atraviesa dentro del reality. El exfutbolista aseguró que se siente ansioso y preocupado por no saber qué piensa su novia Thalía tras las imágenes difundidas en el programa.

Durante la entrevista, Chávarri admitió que algunas de sus palabras hacia Gabriela “no debieron decirse” y confesó sentir culpa y remordimiento por el daño que pudo ocasionar. Incluso reveló que ha pasado varios días sin dormir bien, con dolores de cabeza y episodios de vómitos debido al estrés.

La producción del programa informó que Thalía rechazó aparecer en cámara por no ser una figura pública, pero aceptó mantener una llamada telefónica privada con Diego. El participante aseguró que teme escuchar una respuesta negativa y reconoció que esa conversación podría definir si su relación continúa o termina.

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