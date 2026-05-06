Mónica encara a Cri-Cri por desorden en la cocina tras uso indebido de insumos

La situación provocó la reacción de Mónica Torres, quien reclamó al capataz Cri-Cri por la falta de control en el uso de los insumos. La participante exigió respeto a la organización en cocina, señalando que nadie estaba pidiendo permiso antes de preparar sus alimentos.

Según se evidenció, varios granjeros tomaron ingredientes destinados para todos sin consultar, lo que generó molestia entre quienes estaban a cargo de la preparación general. Incluso se advirtió que algunos productos ya escaseaban.

Mónica insistió en que debe existir orden y liderazgo dentro del grupo para evitar conflictos y garantizar que todos puedan alimentarse durante la semana, advirtiendo que sin respeto la convivencia se vuelve insostenible.

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