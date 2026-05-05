Granjeros juegan charadas con manos atadas y desatan risas en el reality

Durante la actividad, anunciada por Flor Ortola, las duplas —como Diego con Cri-Cri, Samahara con Renato y Mónica con Celine— compitieron por sumar puntos y ganar un premio especial.

El reto consistía en que uno de los participantes adivinara palabras o personajes mientras su compañero realizaba mímicas sin usar palabras, pero con una dificultad extra: no podían utilizar las manos. Solo tenían un minuto para acertar la mayor cantidad posible.

Las dificultades del juego generaron momentos de tensión, pero sobre todo risas entre los granjeros, quienes evidenciaron tanto su ingenio como sus limitaciones en esta entretenida competencia.

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