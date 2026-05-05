Diego Chávarri arremete contra Mónica Torres tras votación en La Granja VIP

Un tenso momento se vivió en “La Granja VIP Perú” luego de que Diego Chávarri enfrentara a Mónica Torres por no haber nominado a Pablo Heredia durante la votación de peones. Visiblemente molesto, el participante le recriminó su decisión, lo que generó incomodidad en el grupo.

Ante la situación, Celine Aguirre intervino para defender a Mónica y pidió a Diego moderar sus palabras, señalando que sus comentarios podrían afectarla emocionalmente. La discusión dejó en evidencia tensiones internas dentro del Team Reales.

El conflicto ha generado dudas sobre la estabilidad del equipo, mientras el reality continúa avanzando con nuevas estrategias, alianzas y enfrentamientos entre los participantes.

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