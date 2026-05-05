Adolfo Aguilar es presentado como el nuevo conductor de “La Granja VIP Perú”

El programa “La Granja VIP Perú” inició una nueva etapa con la presentación oficial de Adolfo Aguilar como su nuevo conductor, en medio de la emoción del público y los participantes. Su llegada se da en el tramo final del reality, que continúa generando gran interés entre los televidentes.

Durante la emisión, también se vivió la reciente eliminación de uno de los concursantes, quien se despidió satisfecho por el apoyo recibido. Además, se anunciaron nuevos retos dentro del programa, incluyendo la elección de duelistas que competirán por el liderazgo semanal.

Con esta incorporación, el reality busca renovar su dinámica y mantener la atención del público, consolidándose como uno de los programas de entretenimiento más comentados del momento.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.