Reconciliación con advertencia: Pamela alerta a Paul sobre las “víboras” en La Granja VIP

Paul Michael y Pamela López protagonizaron una conversación clave dentro de La Granja VIP, mientras caracterizaban a sus personajes, lo que dejó entrever una posible reconciliación entre ambos tras días de distanciamiento.

Durante el diálogo, la tensión del reality volvió a aparecer cuando Pamela cuestionó las decisiones del Team Víboras, especialmente por la nominación de Mark, señalando inconsistencias en los argumentos del grupo.

En ese contexto, Pamela lanzó una advertencia directa a Paul, insinuando que podría estar siendo manipulado por sus compañeros. Según indicó, algunos participantes actuarían con doble intención y podrían terminar traicionándolo en el juego.

Finalmente, la conversación evidenció las dudas y estrategias que se viven dentro del reality, dejando abierta la interrogante sobre si Paul tomará en cuenta la advertencia o seguirá confiando en su equipo.

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