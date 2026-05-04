Pablo Heredia a Shirley Arica en La Granja VIP: “Soy tu patrón”

La cercanía entre Pablo Heredia y Shirley Arica sigue dando de qué hablar en La Granja VIP. Esta vez, el argentino sorprendió al lanzar una frase que no pasó desapercibida: “soy tu patrón”, marcando así su territorio en medio de la convivencia.

El comentario generó reacciones inmediatas dentro del grupo, donde incluso se bromeó sobre la dinámica entre ambos. Mientras Pablo se mostraba seguro y directo, Shirley no tardó en responder con su actitud firme, dejando claro por qué es conocida como “la indomable”.

A lo largo de la convivencia, ambos han evidenciado una relación en crecimiento, combinando momentos de complicidad con tensiones propias del reality. Las interacciones han captado la atención de los seguidores, que ya toman partido entre los llamados “teams”.

Con este nuevo episodio, la historia entre Pablo y Shirley suma un capítulo más que mantiene a la audiencia expectante sobre cómo evolucionará su vínculo dentro del programa.

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