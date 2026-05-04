Paul Michael anunciaría en vivo el fin de su relación con Pamela López en La Granja VIP

Paul Michael sorprendió dentro de La Granja VIP al confesar que hará oficial su rompimiento con Pamela López durante la transmisión en vivo de esta noche. La revelación la hizo en una conversación con Renato Rossini, generando expectativa entre los seguidores del reality.

Según contó, la relación ya habría llegado a su fin hace tres días; sin embargo, ambos aún no lo han comunicado públicamente. Por ello, Paul aseguró que está decidido a cerrar este capítulo frente a cámaras y sin rodeos.

Durante la charla, Renato le dio un consejo directo sobre las rupturas, señalando que cuando una relación termina, lo mejor es no dar marcha atrás. Paul, por su parte, se mostró firme en su postura y dejó entrever que no suele retomar vínculos una vez que toma una decisión.

Ahora, la incertidumbre gira en torno a lo que ocurrirá en la gala: si Paul cumplirá con lo dicho y confirmará la ruptura en vivo o si, por el contrario, dará un giro inesperado a su historia con Pamela.

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