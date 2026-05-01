La Granja VIP Perú: pelea entre Pamela López y Paul Michael sacude su relación

La convivencia en “La Granja VIP Perú” continúa generando tensión entre sus participantes, y esta vez Pamela López y Paul Michael volvieron a estar en el centro de la polémica. Aunque su relación se ha consolidado como una de las más sólidas del programa, ambos también enfrentan la presión constante de la competencia, donde cada semana un concursante es eliminado.

Hoy viernes, la pareja protagonizó una fuerte discusión que evidenció las grietas en su relación. Todo comenzó cuando Pamela López se mostró incómoda por la actitud de Paul Michael, acusándolo de dejarla hablando sola y cuestionando su comportamiento dentro del reality, lo que generó un ambiente tenso entre ambos.

Por su parte, Paul Michael no dudó en responder a los reclamos, señalando que Pamela mantiene constantes críticas hacia él. La participante habría cuestionado su falta de caballerosidad, inmadurez y presuntas faltas de respeto, lo que derivó en una confrontación más intensa que puso en riesgo la estabilidad de la pareja.

TENSIÓN EN LA RELACIÓN EN MEDIO DE LA COMPETENCIA

A pesar de los conflictos, Pamela López y Paul Michael continúan intentando mantener su relación en buenos términos, apoyándose mutuamente durante las galas de eliminación. Sin embargo, las diferencias entre ambos dejan abierta la incógnita sobre el futuro de su romance dentro del reality, en un entorno donde la presión y la convivencia extrema no dan tregua.

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