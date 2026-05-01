Pamela López sorprende al anunciar que estudiará actuación al salir de “La Granja VIP”

La convivencia en “La Granja VIP Perú” sigue dando de qué hablar, esta vez por la relación entre Pamela López y Paul Michael, quienes continúan demostrando que su relación va “viento en popa” frente a sus compañeros. Las muestras de cariño entre ambos se han vuelto constantes, consolidándose como una de las parejas más comentadas del reality.

En medio de este escenario, Pamela López, una de las figuras más visibles del programa, sorprendió al confesar que tiene nuevos objetivos profesionales. La participante reveló que, al salir del reality, le gustaría estudiar actuación con el fin de abrirse camino en la televisión como actriz, apostando por una nueva etapa en su carrera.

Además de sus aspiraciones laborales, la conocida como “Kitty Pam” dejó en claro que también mantiene sus prioridades personales. Aunque cuenta con diversos proyectos en mente, enfatizó que sus hijos son lo más importante en su vida, destacando que actualmente dependen de ella, lo que influye en cada decisión que toma.

PLANES FAMILIARES Y FUTURO TRAS EL REALITY

En esa línea, Pamela López también adelantó que planea realizar un viaje junto a sus hijos una vez que finalice su participación en el programa, buscando compartir tiempo de calidad con ellos. Mientras tanto, su relación con Paul Michael sigue evolucionando dentro del reality, captando la atención de los seguidores que siguen de cerca cada episodio.

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