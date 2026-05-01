Diego Chávarri y Paul Michael se reconcilian tras tensa discusión en “La Granja VIP Perú”

El programa “La Granja VIP Perú” continúa acaparando la atención del público debido a la intensa convivencia entre sus participantes, donde las discusiones, relaciones sentimentales y traiciones se han convertido en el eje central del reality. En los últimos días, el ambiente se tornó aún más tenso tras un enfrentamiento que casi termina en agresión física.

Los protagonistas del altercado fueron Diego Chávarri y Paul Michael, quienes sostuvieron una acalorada discusión que estuvo a punto de llegar a los golpes, generando preocupación entre los demás integrantes del programa. La escena elevó la tensión dentro de la competencia y dejó en evidencia las fricciones que se viven día a día.

No obstante, en un giro inesperado, ambos participantes decidieron poner fin a su enemistad y protagonizaron un momento de reconciliación frente a cámaras. Con un abrazo, Diego Chávarri y Paul Michael sellaron la paz, dejando atrás el conflicto y sorprendiendo tanto a sus compañeros como a los seguidores del reality.

CRISIS EMOCIONAL Y TENSIÓN AMOROSA EN EL REALITY

Más allá del enfrentamiento, Diego Chávarri enfrenta un conflicto personal dentro del programa, ya que se le ha visto emocionalmente afectado por sus sentimientos hacia Gabriela Herrera. Esta situación habría generado una crisis en su relación con su pareja, Thalía Bentin, añadiendo un nuevo foco de tensión dentro del reality.

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