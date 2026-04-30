Pamela López y Paul Michael protagonizan fuerte discusión en La Granja VIP Perú

Pamela López y Paul Michael encendieron las alarmas en La Granja VIP Perú tras protagonizar una fuerte discusión durante la madrugada. Lo que comenzó como una conversación sobre una salida a la bodega y el consumo de alcohol por parte de Paul, rápidamente escaló hasta convertirse en un intercambio cargado de reclamos y tensión.

Durante el enfrentamiento, Pamela intentó persuadir a Paul para que descansara y evitara exponerse en un estado inconveniente. La influencer expresó su preocupación por la imagen de ambos dentro del reality, mientras él insistía en que se encontraba bien y que solo quería ir por una crema a la bodega.

La situación dejó al descubierto diferencias en la manera en que ambos manejan los conflictos. Mientras Pamela buscaba contener el momento y evitar mayores problemas, Paul se mostró incómodo ante lo que percibía como una actitud controladora por parte de su pareja.

Este nuevo episodio genera incertidumbre sobre el futuro de su relación dentro del programa. La convivencia, la presión del encierro y la constante exposición parecen estar poniendo a prueba el vínculo entre ambos.

Si no quieres perderte ni un solo momento de La Granja VIP Perú, este es tu momento: entra ya a su web oficial, mantente al día con todo lo que pasa dentro del reality y prende tu tele de lunes a viernes a las 9:55 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. para disfrutar las galas en vivo. Además, sigue el streaming 24/7 en tiempo real a través de su canal de Youtube y vive cada estrategia, discusión y emoción sin perderte nada. Y no te quedes solo mirando: ingresa a la página de votaciones y apoya a tu granjero favorito que esté nominado, porque tu voto puede hacer la diferencia.