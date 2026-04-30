¿Más que amigos? Renato Rossini y Gabriela Herrera protagonizan coquetos momentos en "La Granja VIP Perú"

Renato Rossini, Gabriela Herrera y Mark Vito fueron los encargados de preparar el almuerzo en La Granja VIP Perú, pero la cocina no solo estuvo llena de sabor, sino también de complicidad. Mientras Renato se encargaba de la sazón, Gabriela lo apoyó con la preparación, generando una dinámica cercana y divertida.

La química entre ambos no pasó desapercibida. Entre bromas, sonrisas y miradas cómplices, Renato y Gabriela compartieron varios momentos que despertaron la curiosidad de sus compañeros y de los seguidores del reality.

Incluso, al probar la salsa que preparaban, la conexión entre ambos quedó en evidencia, alimentando las especulaciones sobre un posible acercamiento más allá de una simple amistad. La escena dejó entrever una relación cada vez más cercana dentro de la competencia.

Aunque ninguno ha confirmado un interés romántico, sus constantes coqueteos ya están dando de qué hablar. ¿Se tratará solo de una buena amistad o podría estar naciendo algo más entre ellos en la granja?

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