¿Pamela López manipula a Paul Michael? La influencer confiesa tensión en su relación en "La Granja VIP Perú"

Pamela López se mostró afectada tras una fuerte discusión con Paul Michael en La Granja VIP Perú. En una conversación con Gabriela Herrera, la influencer reveló que su pareja le reclamó que no es su madre, luego de sentirse incómodo por algunas de sus recomendaciones dentro del reality.

Según explicó Pamela, Paul habría interpretado sus consejos como una forma de control, especialmente después de que otros participantes insinuaran que él actúa bajo su influencia. Sin embargo, ella aseguró que su intención siempre ha sido cuidarlo, sobre todo en situaciones relacionadas con el consumo de alcohol y su convivencia con el resto del grupo.

La empresaria también confesó que le preocupa la imagen que Paul proyecta cuando bebe, ya que, aunque no considera que tenga problemas con el alcohol, sí cree que pierde el control en ciertas ocasiones. Esto habría generado varios momentos incómodos, incluyendo roces con otros participantes del programa.

Finalmente, Pamela expresó su frustración al sentir que sus advertencias no son comprendidas por Paul. Mientras algunos concursantes cuestionan la dinámica de su relación, ella insiste en que no busca manipularlo, sino protegerlo de decisiones que podrían perjudicarlo dentro y fuera del reality.

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