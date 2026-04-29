Pablo Heredia sobre Samahara Lobatón y Shirley Arica: “Están en un show ellas”

El capataz de La Granja VIP Perú aseguró que Samahara Lobatón sí cumple con las labores del campo, aunque reconoció que tanto ella como Shirley Arica tienen personalidades difíciles y suelen mantenerse al margen del grupo.

Pablo Heredia, capataz de La Granja VIP Perú, habló con Don Valentín sobre la actitud de Samahara Lobatón y Shirley Arica durante las jornadas de trabajo. Aunque reconoció que ambas son “buenas personas”, señaló que tienen personalidades complicadas y que, en ocasiones, se muestran distantes del resto del grupo.

Durante la conversación, Pablo aclaró que Samahara sí ha venido colaborando en las labores de la granja. Incluso, destacó que en los últimos días la ha visto más comprometida, aprendiendo nuevas tareas como el manejo de caballos y participando activamente en el cuidado de los animales.

Sin embargo, el actor también comentó que tanto Samahara como Shirley suelen mantenerse apartadas y que, a su parecer, “están en un show”. Don Valentín les pidió integrarse más con sus compañeros y mantener una actitud de respeto durante las horas de trabajo.

Más adelante, Samahara se acercó a Don Valentín para ofrecerle disculpas por haberse retirado en medio de una conversación grupal. La influencer aseguró que su reacción no fue por faltarle el respeto, sino por evitar actuar impulsivamente en un momento de tensión.

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