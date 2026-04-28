Pamela se equivoca sobre Paul Michael y recibe tortazo en divertida dinámica

La más reciente edición de La Granja VIP dejó un momento lleno de risas durante la dinámica “¿Cuánto sabes de mí?”, en la que Paul Michael fue el protagonista y sus compañeros tuvieron que demostrar cuánto conocen sobre su vida.

Pamela López, pareja de Paul dentro del reality, se robó la atención al responder una de las preguntas más curiosas del juego. La participante aseguró que Paul sí se había disfrazado de “Aladino” en una actuación escolar, pero su respuesta fue incorrecta.

Como parte del reto, Pamela recibió un tortazo en el rostro, desatando las carcajadas de sus compañeros y del público. El divertido momento rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la gala.

La escena generó todo tipo de reacciones entre los seguidores del programa, quienes se preguntan si Pamela realmente no conoce tan bien a Paul o si simplemente los nervios le jugaron una mala pasada en pleno juego.

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